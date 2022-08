Rescaldo do debate e novas pesquisas preparam terreno do 7 de setembro

Depois da repercussão provocada pelo debate presidencial do fim de semana, começam a ganhar força nos bastidores os preparativos para os atos do 7 de setembro. A campanha de Jair Bolsonaro ainda custa a afinar o tom, na medida em que parte do time pede que o presidente opte pelo tom ameno nos discursos. Mas apoiadores de Bolsonaro financiaram outdoors por Brasília, com tom de ultimato, contendo mensagens como “agora ou nunca”. Hoje, o procurador-geral, Augusto Aras, aproveitou um discurso durante uma cerimônia da Aeronáutica para defender que as Forças Armadas atuem “no compasso da Constituição”. Os preparativos do 7 de setembro e a nova pesquisa Ipec são temas do Giro VEJA desta terça-feira.