PT busca em Cuba exemplo de vacinação em crianças

Empenhado em defender o início da vacinação infantil no Brasil, o PT foi buscar seu exemplo em Cuba. O partido destaca dados do Ministério da Saúde Pública cubano, segundo os quais mais 1,6 milhão de crianças com idades entre 2 e 11 anos já foram vacinadas. O PT aponta ainda que a vacinação infantil e de professores foi essencial para permitir o retorno presencial das aulas nas escolas cubanas.

O ex-presidente Lula também reforçou o discurso em apoio à vacinação de crianças nas redes sociais. Ontem, ele disse que o governo federal deveria acelerar a imunização de crianças em vez de criar obstáculos. E defendeu a realização de um “dia D” para vacinar esse grupo.

