Por que Lula levou a João Pedro Stédile à China, segundo seu ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anda empenhado em emplacar um discurso pacificador diante das tensões com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Sobre o recente convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao líder sem-terra João Pedro Stédile para que viajasse com ele à China, o ministro diz não ver polêmica alguma.

+Leia também: ‘Não vamos colocar focinheira em ninguém’, diz Paulo Teixeira sobre o MST

Ao Amarelas On Air desta semana, Teixeira reconheceu que a viagem ocorreu em plena escalada das tensões provocadas pela recente onda de invasões de terras comandada pelo MST. Mas ele argumenta que Lula levou consigo outros representantes de movimentos sociais, como sindicalistas, por exemplo. O presidente, segundo ele, tem “um imenso carinho” pelo agronegócio” e levou muitos empresários na viagem, o que nunca foi motivo de questionamento.

Confira a entrevista de Paulo Teixeira ao Amarelas On Air: