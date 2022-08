Por que Lula continua quebrando a cabeça em busca do voto evangélico

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até agora não acertou a mão na estratégia em busca de votos do eleitorado evangélico. Nos últimos dias, o time petista passou a buscar mais subsídios para redesenhar um plano para abordar essa fatia da população. Está ouvindo especialistas e intensificou a coleta de estudos sobre o tema.

Quem entende do assunto e andou conversando com a equipe do ex-presidente acha que ainda falta a compreensão de que não existe um único eleitorado evangélico. E que, sim, Lula vai precisar de uma estratégia diferente para conversar com cada um desses segmentos.

