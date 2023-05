Os novos alertas do relator do PL das Fake News

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do Projeto de Lei das Fake News, voltou a condenar nesta sexta-feira a ofensiva das big techs à proposta e a cobrar a responsabilização de companhias como Google e Telegram. Ele também reagiu à movimentação do Supremo Tribunal Federal (STF), que pautou para a próxima semana ações com potencial de impactar na responsabilização das redes pelo conteúdo disseminado. Orlando Silva participou de Os Três Poderes, live semanal com os colunistas de VEJA. As novas declarações do relator do PL das Fake News e a capa de VEJA sobre Rita Lee são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.

