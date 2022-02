Os acenos de Marta Suplicy a Lula

Marta Suplicy segue dando sinais nos bastidores sinais de que quer ter um papel ativo na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo ciente de que muita gente no PT não morre de amores por ela, ainda mais depois que ela votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Marta vem mantendo conversas constantes com líderes petistas e angariando apoio junto a grupos nos quais tem bom trânsito. Vem se empenhando, por exemplo, em mobilizar mulheres influentes em torno da candidatura de Lula.

Mas a ex-prefeita até agora não fez nenhum gesto claro que indique uma vontade de se filiar novamente ao PT. No time da campanha, cresce a avaliação de que o objetivo é um só: se cacifar para algum ministério num eventual governo de Lula.

