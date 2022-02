Os afagos de Lula a Marta Suplicy

Já não é de hoje que o ex-presidente Lula vem fazendo um aceno a Marta Suplicy. Lula esteve por trás de um jantar de reaproximação da ex-prefeita com Fernando Haddad, selou as pazes entre ela e seu antigo secretário Rui Falcão e já deixou claro que a ex-presidente Dilma Rousseff vai ter que engolir a ex-amiga com quem dividia chá e bolo de chocolate, mas que depois votou a favor do impeachment.

Mas um petista com bom trânsito na cúpula da campanha conta que uma cena ocorrida recentemente mostra que Lula realmente gostaria de ter Marta de volta no PT. Segundo o relato, o ex-presidente desandou a dizer que se orgulha da gestão de Marta na Prefeitura de São Paulo. Verbalizou que foi “o melhor governo que a cidade já teve”. E falou bem na frente de Haddad.

