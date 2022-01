O antigo novo amor de Marta Suplicy

A relação de Marta Suplicy com o PT está cada vez mais em clima de amor antigo que reacendeu. Desde começou a se reaproximar da sigla, Marta já avisou que vai mesmo fazer campanha para o ex-presidente Lula e até se dispôs a reunir mulheres influentes com potencial de apoiar o petista na disputa presidencial. Atualmente, ela telefona de tempos em tempos a alguns petistas próximos a Lula e acompanha de perto todas as negociações da eleição.

Lula foi o maior cupido da reaproximação. Pediu pessoalmente a líderes partidários que fizessem um esforço para se reconciliarem com Marta. Ele esteve por trás, por exemplo, do jantar que reuniu Marta e Fernando Haddad no ano passado. Também estimulou um encontro semelhante entre ela e seu ex-secretário Rui Falcão mais ou menos na mesma época.

Em muitos casos, o plano de Lula deu certo. Mas alguns não engoliram. Uma que não se convence muito é Dilma Rousseff. Ali, aparentemente, a mágoa é grande demais para se sentarem à mesma mesa. A ex-presidente fala abertamente a quem lhe pergunta que é contra a reaproximação. Marta votou a favor do impeachment de Dilma, já foi filiada ao MDB e fez campanha para Bruno Covas na Prefeitura de São Paulo. Hoje, a ex-petista é secretária de Relações Internacionais de Ricardo Nunes, na prefeitura da capital paulista.

Marta, por enquanto, não deu sinais de que espera casar de papel passado com seu antigo amor. Quem conversa sempre com ela diz que não ouviu nenhum pedido para refiliação.

