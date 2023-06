O apego de Bolsonaro à cadeira de presidente da República

Mesmo com avisos de sobra, Jair Bolsonaro segue dizendo ser presidente da República em sua página no LinkedIn. Nos últimos dias, vários veículos chamaram a atenção para o fato de a descrição de cargo de Bolsonaro no LinkedIn ainda ser o comando do Palácio do Planalto, puxados por publicações de O Tempo, Metrópoles e a Folha de S. Paulo.

Aliás, tem notícia circulando sobre o assunto desde janeiro, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nada de Bolsonaro atualizar a descrição do perfil. Mas não é por falta de atividade. Tem postagem de sobra ali exaltando feitos do seu governo. Uma delas, entrou no ar 15 minutos atrás.