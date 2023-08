O sigilo de Jair e Michelle Bolsonaro

A Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle, na esteira da operação deflagrada na semana passada sobre a venda de presentes recebidos pelo casal em viagens oficiais. A quebra de sigilo também já é alvo de pedidos que poderão ser analisados pela CPMI do 8 de janeiro. Pedido para abertura de dados fiscais e bancários do ex-presidente e da ex-primeira-dama são temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

Siga