O que o ex-chefe da Comunicação de Dilma espera da nova fase de Lula

Ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência durante o governo Dilma Rousseff, Edinho Silva diz que é chegada a hora de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificar o diálogo com quem não vota no PT. A confirmação de Geraldo Alckmin como vice do petista, prevista para esta sexta-feira, é chave para uma mudança no discurso, segundo o hoje prefeito de Araraquara (SP).

+Leia mais: Lula começa a sair da toca e prepara virada na campanha

“O anúncio de Alckmin como vice é um gesto que sinaliza uma ampliação da candidatura de Lula junto à sociedade. Alckmin dialoga com setores nos quais o PT sempre teve resistência. Lula, como o líder experiente que é, sabe que nosso maior desafio nesta eleição é dialogar com aqueles que não são nossos”, disse Edinho à coluna.

Nos últimos dias, Lula concedeu uma série de declarações alinhadas a pautas históricas do PT, como a defesa da legalização do aborto. Ontem, a coluna mostrou, no entanto, que o PT ensaia uma mudança no tom da campanha. Uma ala da legenda já vem pressionando Lula a intensificar a agenda para fora da base tradicional petista. A ideia é que o ex-presidente deixe de jogar na sua zona de conforto e busque um embate mais duro com o presidente Jair Bolsonaro.

+Veja também: Lula critica classe média e defende o aborto