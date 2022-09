O que Lula espera do debate da TV Globo

A partir desta quarta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende se concentrar na preparação para o debate da TV Globo. O petista entende que será o centro dos ataques, que devem vir agressivos, inclusive da parte do presidente Jair Bolsonaro. “A gente vai com calma. Sabemos que vai ter ataque para todo lado. Mas quem sabe dá para atacar um pouquinho também”, disse à coluna um interlocutor do petista.