O plano frustrado de Jair Bolsonaro em São Paulo

VEJA Mercado

A combinação entre recessão, juros e guerra nos preços do petróleo

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta quinta-feira, 20. Os investidores repercutem lá fora os resultados da Tesla e da Netflix. As ações da gigante de streaming caem 8% no chamado pós-mercado em em razão de um número de receitas aquém do esperado pelo mercado. Aqui no Brasil, o ministro Fernando Haddad deve lançar ainda hoje uma agenda de microrreformas para facilitar o acesso ao mercado de capitais. O VEJA Mercado entrevista David Zylbersztajn, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).