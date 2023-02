O incômodo petista com o destino de um ex-ministro de Bolsonaro

Ao que tudo indica, Marcelo Sampaio, ex-ministro de Jair Bolsonaro e genro de Luiz Eduardo Ramos, está com tudo engatilhado para ser agraciado com uma diretoria na Vale. A indicação segue colocando setores alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em polvorosa. O argumento é que a companhia entrega cargos estratégicos a quadros profundamente alinhados ao bolsonarismo.

Sampaio é um dos ex-ministros beneficiados pela decisão da Comissão de Ética da Presidência da República, que liberou antigos auxiliares de Bolsonaro da quarentena para atuarem de imediato na iniciativa privada — o que levou Lula a destituir três indicados pelo ex-presidente da comissão.

Como a coluna mostrou no início do ano, Sampaio já dá expediente há algum tempo como se estivesse na nova cadeira. Ele participou, por exemplo, de uma reunião entre executivos da Vale e representantes do governo do Pará.

