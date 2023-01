Os olhos e ouvidos do bolsonarismo

Com a negociação de cargos no segundo escalão correndo a todo vapor e o clima gerado pelos ataques golpistas do fim de semana em Brasília, Marcelo Sampaio, ex-ministro de Infraestrutura de Jair Bolsonaro, anda deixando a turma petista de cabelo em pé.

A mais recente aparição do ex-ministro acendeu o sinal amarelo nos grupos que monitoram o movimento em empresas estatais, mais especificamente a Vale do Rio Doce. Sampaio foi levado ontem para uma reunião entre representantes da companhia e o Governo do Pará.

Sampaio é servidor de carreira. Ocupou diversos cargos na administração federal, inclusive em gestões petistas. Mas é também genro do ex-ministro Luiz Eduardo Ramos e foi braço direito de Tarcísio de Freitas na Esplanada.

Ele já andou também trocando afagos e elogios com membros do novo governo, nas cerimônias de posse de novos ministros, como Márcio França (Portos) e Renan Filho (Transportes). O último até brincou durante o discurso, dizendo que pode lhe oferecer um cargo no governo se um dia ele se cansar da iniciativa privada.