Petistas miram indicados bolsonaristas na Esplanada

Os atos terroristas praticados por golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília no domingo 8 aumentaram o rigor do governo para cargos importantes na esplanada. A ordem agora é cortar a ligação com todos os bolsonaristas. Um dos primeiros vetos feitos pelo Planalto contraria a indicação do servidor Bruno Eustáquio, para secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME).

Apesar do veto, o ministro Alexandre Silveira tem ignorado os sinais do Planalto e Eustáquio já dá expediente na pasta mesmo sem nomeação para tanto, inclusive, orientando órgãos ligados à pasta. O indicado para o posto no MME foi secretário executivo dos Ministérios da Infraestrura e do próprio Minas e Energia e é próximo do ex-ministro bolsonarista Adolfo Sachsida, também de Minas e Energia, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.



