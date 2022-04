O freio de arrumação na campanha de Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não foi oficialmente lançado como candidato à Presidência, mas sua campanha já passa por um freio de arrumação. Ao que tudo indica, o PT pode confirmar em breve a decisão de trocar o comando da comunicação da campanha. A expectativa é pela saída do ex-ministro Franklin Martins, que tem como possível substituto o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Ex-ministro da Comunicação Social no governo de Dilma Rousseff, Edinho é tido como uma espécie de pacificador dentro do partido. Mas outro nome também aparece na lista de possíveis indicados: o ex-presidente do PT Rui Falcão. A crise na comunicação da campanha petista e a reunião realizada pelo presidente Jair Bolsonaro com representantes do WhatsApp são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

