O enquadro de Alexandre de Moraes no Telegram

Pouco depois de fazer críticas públicas às big techs, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou ao Telegram que publicasse uma retratação pelas críticas feitas ao projeto de lei das Fake News. A decisão se refere à mensagem que foi disparada pela plataforma para todos os seus usuários, alegando que o PL representaria uma censura e um ataque à democracia. Cumprindo a determinação do ministro, a empresa enviou aos usuários uma mensagem escrita pelo STF, afirmando que a mensagem anterior da companhia representa “flagrante e ilícita desinformação”. A reação do Supremo à campanha das big techs sobre o PL das fake news é tema do Giro VEJA desta quarta-feira.

