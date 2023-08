O depoimento de Anderson Torres à CPMI do 8 de Janeiro

O ex-ministro Anderson Torres presta depoimento à CPMI do 8 de Janeiro nesta terça-feira. Homem da confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele negou ter recebido qualquer tipo de alerta que indicasse a gravidade do que estava para acontecer naquela data na Praça dos Três Poderes. Torres também minimizou a minuta golpista encontrada na casa dele após os ataques, dizendo se tratar de um documento que seria jogado no lixo. O depoimento do ex-ministro da Justiça e o discurso de Lula na Cúpula da Amazônia são temas do Giro VEJA desta terça-feira.

