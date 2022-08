O dado da pesquisa Ipec que é a grande dor de cabeça de Haddad

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad chega à largada oficial da corrida eleitoral com 29% das intenções de voto na mais nova pesquisa Ipec, um desempenho de dar inveja a muitos dos petistas que se aventuraram na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Seus dois principais adversários brigam bem atrás – Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 12% e Rodrigo Garcia (PSDB) tem 9%.

Mas a rejeição alta de Haddad – em 32%, segundo a pesquisa – assombra até mesmo os petistas mais otimistas. Pouco conhecidos dos eleitores, Tarcísio e Garcia vão bem melhor nesse quesito. O ex-ministro tem 12%, seguido de Garcia, com 11%. À coluna, um petista ligado à campanha do ex-prefeito diz que vai ser preciso batalhar muito para evitar o temido “teto” do PT em São Paulo. Mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem repetindo incessantemente que nunca houve condições tão boas para romper essa barreira.

Mas interlocutores do atual governador, que se dizem satisfeitos com o desempenho alcançado até agora, sabem que a disputa não vai ser nenhum mar de rosas. Como Garcia é desconhecido, disse um interlocutor à coluna, qualquer ataque pode fazer estrago. É como uma mancha vermelha em uma camisa branca impecavelmente limpa. Aparece muito mais.