O conselho dos amigos de Bolsonaro sobre a briga com o STF

Decidido a manter aceso o embate com o Judiciário, de olho na corrida eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a buscar um “equilíbrio” na estratégia de campanha. Numa conversa recente, um interlocutor disse ao presidente que o melhor seria buscar um tom parecido com o que perdurou após o 7 de setembro do ano passado. As críticas do presidente serão mantidas, “mas sem extrapolar os limites”, diz o bolsonarista.

A sugestão é que os ataques ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal Superior Eleitoral venham sempre acompanhados de uma espécie de “vacina”. Uma declaração negando a intenção de desrespeitar a Constituição sempre que um ataque mais duro surgir no discurso.

A turma, aliás, adorou o resultado obtido com o caso Daniel Silveira. Mas acha que é o momento de baixar um pouco a bola.