O balde de água fria jogado por Bolsonaro nas micro e pequenas empresas

O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar um projeto de lei que pretendia criar um programa de renegociação das dívidas de microempreendedores e empresas do Simples Nacional. A proposta atenderia a empresas que foram duramente afetadas pela pandemia da covid-19 e correm o risco de fechar as portas em 2022. Mas essa não é a primeira vez que o governo usa esse argumento para derrubar medidas que impactam nos cofres públicos, mas que não necessariamente trazem um retorno eleitoral. O veto de Bolsonaro e a vacina da AstraZeneca 100% nacional são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.