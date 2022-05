O alerta inócuo feito pelos Estados Unidos ao governo Bolsonaro

O governo brasileiro foi aconselhado pelo alto comando da CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos, a frear as críticas do presidente Jair Bolsonaro sobre a credibilidade do sistema eleitoral. Esse alerta foi revelado hoje pela agência Reuters e teria sido feito a auxiliares diretos do presidente pelo diretor da agência, William Burns, durante uma visita ao Brasil no meio do ano passado. O assunto só veio à tona agora, mas a tendência é que Bolsonaro siga fazendo exatamente o que tem feito: manter as críticas à urna eletrônica. Até porque o assunto é parte da estratégia para mobilizar sua base eleitoral para a disputa de outubro. O alerta da CIA ao governo brasileiro e a mudança no tom do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.

