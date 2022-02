Nova pesquisa PoderData mostra o que Lula já sabe faz tempo

A nova pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira, mostra uma diminuição da vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente Jair Bolsonaro, esfriando a especulação de uma vitória do petista no primeiro turno. Lula aparece com 40%, nove pontos acima de Bolsonaro, que tem 31%. Um mês atrás, essa diferença era de 14 pontos. A nova pesquisa PoderData e o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Vladimir Putin são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

