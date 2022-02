Servidor flagrado em home office nos alpes é promovido

O governo Bolsonaro decidiu promover o funcionário do Ministério do Turismo que passou uma semana esquiando nos alpes franceses, em pleno período de trabalho. José Medeiros Nicolau – o Zezeco, como é conhecido – era diretor do Departamento de Ordenamento, Parcerias e Concessões da Secretaria Nacional de Atração de Investimento da pasta desde agosto do ano passado. Chegou ao posto por indicação do centrão e, graças a isso, garantia um salário de 14.100 reais todo mês.

Na terça-feira, 15, Zezeco foi alçado a um cargo mais alto: o de Secretário-Executivo Adjunto da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo. Com a promoção, seu salário também recebeu um incremento, passando para um valor superior a 16.900 reais. A informação foi divulgada na edição desta terça do Diário Oficial da União (DOU) e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP).

Filiado a esse mesmo partido – uma das principais forças políticas do Centrão – Zezeco foi prefeito da cidade de Barra de São Miguel, em Alagoas. Segundo reportagem publicada pelo jornal O Globo, o último compromisso oficial do então diretor ocorreu em 25 de janeiro. Zezeco acompanhou o ministro do Turismo, Gilson Machado, no lançamento do Roadshow Nordestino Arretado. De lá para cá, sua agenda registrou apenas “despachos internos”.

Zezeco, na verdade, cumpria expediente do exterior, enquanto contemplava as belas vistas dos alpes. Embora ele mesmo não tenha divulgado nada a respeito da viagem em suas redes sociais, sua namorada, Luiza Sobral, não teve o mesmo cuidado. Em uma sequência de fotos, os dois aparecem com amigos curtindo a vida em Courchevel, região que abriga uma das estações de esqui mais famosas do mundo, além de hotéis de luxo e de lojas de grife. “Vivendo a vida (do mar à neve). com você. Te amo”, escreveu Luiza, na imagem que compartilhou no dia 11 de fevereiro.

VEJA procurou Zezeco, mas não obteve retorno até o momento. O Ministério do Turismo também não se manifestou até a publicação desta reportagem.