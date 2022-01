Ponto de Vista: Lula e a ilusão da vitória no primeiro turno

O PT naturalmente tem motivos para comemorar diante de mais uma pesquisa da Quaest Consultoria apontando a possibilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Mas líderes da legenda já defendem internamente a necessidade de frear o clima de já ganhou dentro do partido. Na avaliação de parte da cúpula da campanha, as chances de uma vitória no primeiro turno praticamente não existem. Mas muitos setores da base partidária andam otimistas demais com os números.

Essa avaliação foi compartilhada com o ex-presidente, em um encontro na virada do ano. Lula concordou. Teme inclusive que esse clima ganhe força nas comemorações do aniversário do PT, em 10 de fevereiro. O martelo ainda não está batido, mas a ideia é que um encontro para celebrar a data seja realizado em Minas Gerais. Falou-se na possibilidade de transformar o ato num lançamento oficial da candidatura de Lula. Mas o ex-presidente tem dúvida se este é o melhor momento. A decisão final só deve sair depois que o comando partidário se sentar para fazer um diagnóstico detalhado da largada do ano eleitoral. É esperada a realização de uma reunião, provavelmente virtual, antes do fim deste mês.

