Não dá para Lula ser ‘o cara’ sem enxergar o que está na sua frente

A ansiedade em se apresentar novamente como um grande líder internacional, aquele que era chamado de “o cara” por Barack Obama, parece ter produzido o pior resultado possível para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana. Lula convidou Nicolás Maduro ao Brasil, para reatar a relação diplomática com a Venezuela. E convocou líderes latino-americanos para colocar novamente na mesa o debate sobre a integração regional. Seria um bom plano, não fosse o óbvio.

Um presidente da República não pode se dar o luxo de ignorar a tensão política que cerca esse assunto. Não dá para rasgar elogios a Nicolás Maduro e esperar que todos os demais chefes de Estado presentes irão concordar. Nem dá para se apresentar como grande salvador da democracia no Brasil e, ao mesmo tempo, passar pano para o autoritarismo vizinho. Lula poderia poderia ter trabalhado a necessária retomada das relações com a Venezuela sem esses tiros no pé. Só que, mesmo sob críticas de seus pares, ele resolveu dobrar a aposta.

Ontem, Lula fez um malabarismo para defender mais uma vez Nicolás Maduro. Voltou a falar no líder venezuelano como vítima de uma “narrativa” fictícia. Chegou a ponto de comparar sua prisão na Operação Lava Jato à situação vivida por Maduro na Venezuela. Vitimizou também Hugo Chávez. Todo mundo vítima de “narrativas”. Jogou referências a Jair Bolsonaro nessa sopa, para dar um gostinho de jogo eleitoral ao discurso.

Não bastasse ignorar as tensões que esse tema é capaz de atiçar, menosprezou-se também a tensão nos corredores. O encontro de líderes latino-americanos no Palácio do Itamaraty terminou em empurra-empurra. Foi parar no Jornal Nacional, uma vez que Delis Ortiz, referência do jornalismo político em Brasília, foi acertada com um soco no peito, segundo noticiado pela apresentadora Renata Vasconcelos.

Maduro teve motivos para deixar o País cheio de sorrisos. Mas, salvo uma breve menção a uma moeda comum para a América Latina – o que ninguém ali enxerga como factível no atual momento – não restou nada relevante nesse balanço que sirva aos interesse do Brasil.