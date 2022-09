Na reta final, Lula investe em apoios e Bolsonaro vai para o ataque

A apenas cinco dias da eleição, os dois principais candidatos ao Palácio do Planalto escolheram estratégias opostas para tentar conquistar o eleitor que ainda não definiu o voto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo aliados, vai partir para o tom emocional e investir na imagem do “Lulinha paz e amor”. Já o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a agenda desta terça-feira em Pernambuco para subir o tom contra o petista e chamá-lo mais uma vez de “ladrão”. As estratégias de Lula e Bolsonaro para a reta final da campanha do primeiro turno são temas do Giro VEJA desta terça-feira.

