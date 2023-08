Lula desembarca com a missão de dissipar a crise do apagão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Brasil ainda nesta terça-feira, com a missão de dissipar a crise aberta com o apagão que atingiu o país. Lula viajou ao país vizinho acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que precisou interromper a visita para acompanhar de perto a resposta à crise. A falha no fornecimento de energia deu embalo à oposição, que intensificou as críticas ao governo. O apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal é tema do Giro VEJA desta terça-feira.

