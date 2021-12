Giro VEJA volta ao ar com análise dos principais acontecimentos do dia

O Giro VEJA entra no ar nesta semana com a missão de trazer uma análise rápida e objetiva dos principais acontecimentos do dia. Apresentado por esta colunista, o programa será veiculado sempre no fim do dia, em todos os canais digitais de VEJA.

Este é mais um passo da nova estratégia digital de VEJA, focada na expansão de conteúdos de vídeo e projetos multimídia. Nos últimos meses, VEJA lançou o Amarelas On Air, novo programa de entrevistas em vídeo inspirado nas tradicionais Páginas Amarelas da revista impressa. E também passou a veicular o Ponto de Vista, com comentários e análises em vídeo sobre os principais acontecimentos da cena política e econômica do País.

