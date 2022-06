Garcia propõe baixar ICMS dos combustíveis em troca de dívida com a União

Depois de defender ontem ao Amarelas On Air que o governo federal use o lucro da Petrobras para baixar o preço dos combustíveis, Rodrigo Garcia embarcou hoje para Brasília. Agora, pela manhã, o governador paulista se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir uma solução para reduzir o impacto do ICMS nos preços nas bombas.

Garcia propõe zerar ou reduzir o ICMS dos combustíveis sem a necessidade de aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição, como quer o presidente Jair Bolsonaro. A ideia é que o governo federal suspenda dívidas do Estado com a União por dois anos. Esses recursos serviriam para zerar o ICMS do diesel, etanol e gás de cozinha e reduzir o preço da gasolina.