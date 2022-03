A farra dos pastores evangélicos no MEC e a bênção do ministro

A oposição ao presidente Jair Bolsonaro decidiu acionar a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal e outros órgãos de controle, diante das denúncias que atingem o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ministro avalizou uma espécie de gabinete paralelo dentro do MEC, no qual pastores evangélicos assumiram o controle da destinação de recursos orçamentários da pasta. O esquema, revelado em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, alimenta nos bastidores as especulações sobre a permanência de Milton Ribeiro no cargo. A farra dos pastores evangélicos no MEC e a decisão do YouTube de frear a disseminação de fake news são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.