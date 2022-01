Fatura do afago de Bolsonaro a policiais começa a chegar

A decisão do presidente Jair Bolsonaro de prever um aumento de salário somente para policiais em pleno ano eleitoral já levou à entrega de cargos comissionados em várias categorias, mas esse tipo de pressão é só o começo. A notícia de que servidores do Banco Central confirmaram para amanhã uma primeira paralisação em protesto contra a votação do Orçamento mostra que esse assunto ainda vai trazer muita dor de cabeça para o presidente. A paralisação no Banco Central e os planos do PT para a ex-presidente Dilma Rousseff são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.