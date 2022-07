Convenções elevam temperatura nos bastidores e põem pressão sobre o centro

A abertura do calendário das convenções partidárias colocou mais pressão sobre o centro, cada vez mais assediado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A temperatura das conversas atinge diretamente a campanha da senadora Simone Tebet, que tenta resistir às pressões dentro e fora do MDB por uma desistência. As negociações correm em meio à tensão provocada pelo assassinato de um petista por um bolsonarista no Paraná, cuja denúncia foi oferecida hoje pelo Ministério Público. Ao mesmo tempo, uma operação da Polícia Federal no Maranhão desmantelou um esquema de corrupção na Codevasf, o que pode contribuir para pressionar a relação do presidente Jair Bolsonaro com o centrão. As negociações da campanha presidencial e a ação da Polícia Federal na Codevasf são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

