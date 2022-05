Pesquisa Big Data em São Paulo traz exatamente o que Bolsonaro queria

A nova pesquisa Real Time Big Data em São Paulo, divulgada nesta segunda-feira, trouxe tudo o que a campanha do presidente Jair Bolsonaro queria neste momento. A equipe bolsonarista já vem trabalhando há algum tempo em metas de desempenho do próprio presidente e de seus candidatos em Estados estratégicos. A ordem era largar com uma boa vantagem em comparação ao que tinham nessa mesma etapa da disputa, em 2018. E o Estado de São Paulo, segundo interlocutores de Bolsonaro, é peça-chave.

A pesquisa de hoje mostra Fernando Haddad (PT) na liderança com 29%. Ele é seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Bolsonaro, e pelo ex-governador Márcio França, do PSB, ambos com 15%. Já é mais do que a equipe do ex-ministro de Infraestrutura esperava neste momento.

No time de Tarcísio, há a avaliação de que ainda são grandes as chances de França desistir da eleição para apoiar Haddad. Assim, seria possível replicar sem dificuldades no maior colégio eleitoral do País a polarização com Lula na corrida presidencial. E deixar para trás o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), que hoje tem 7% na pesquisa e representa a continuidade das gestões tucanas no Estado.

A campanha de Bolsonaro até gostaria de demonstrar uma força semelhante em Estados do Norte e Nordeste, por exemplo, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem historicamente um desempenho forte. Mas sabe que aí a coisa é bem mais difícil. A equipe do presidente se contenta em ter nessas regiões o mesmo desempenho ou uma pequena vantagem em relação ao que tinha nessa mesma fase da campanha de 2018. O que já é ambicioso o bastante.