Ciro Nogueira: ‘Bolsonaro respeitará o resultado das urnas. Não há dúvida’

Homem forte do governo e um dos maiores líderes do chamado Centrão, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, minimiza as falas do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral e as sucessivas ameaças indicando que pode não aceitar um resultado das urnas diferente de sua vitória. Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Ciro Nogueira descreve Bolsonaro como um “democrata”. E afirma que, na sua visão, não há a menor dúvida de que ele respeitará o resultado das eleições.

“Lógico que vai respeitar (o resultado das urnas), gente. O presidente é um democrata”, afirmou o chefe da Casa Civil. “O povo brasileiro não vai deixar acontecer. Mas, se ele viesse a perder, não tenho nem dúvida quanto a isso (de que o presidente vai entregar o cargo). Nem dúvida.”

De qualquer forma, no Brasil desenhado por Ciro Nogueira, o risco de derrota de Bolsonaro não existe. De acordo com o ministro, o País encontra-se em plena recuperação econômica, com emprego em alta e inflação em baixa, e transformou-se num exemplo a ser seguido em todo o mundo. O que há, diz ele, é uma campanha dos meios de comunicação, de setores do empresariado e da oposição para abafar as conquistas do governo.

Diante do favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Nogueira, que já foi aliado dos governos do PT, minimiza as pesquisas de opinião. E compara o petista ao tucano Fernando Henrique Cardoso, que em 1985 se sentou antes da hora na cadeira de prefeito. “PT acha que já ganhou a eleição. Lula está igual a Fernando Henrique quando sentou aqui na prefeitura. Sentou. Olha aqui, foi lá. Quem foi o prefeito? Jânio (Quadros). É a mesma coisa. O jogo ainda nem começou.”

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta de jornalistas de VEJA e convidados. A bancada do programa com Ciro Nogueira contou com a participação de Fernando Schüler, colunista de VEJA, e Fabio Zanini, editor da coluna Painel, no jornal Folha de S. Paulo.

O Amarelas On Air é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. O programa estreou em setembro do ano passado e, desde então, recebeu grandes nomes da cena política e econômica do país. A entrevista está disponível no YouTube, Facebook e Twitter. Também com versões para Instagram e LinkedIn.

