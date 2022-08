Campanhas aprovam regras do debate presidencial em pool integrado por VEJA

Representantes dos principais candidatos a presidente da República reuniram-se virtualmente na tarde desta quinta-feira com integrantes de VEJA, SBT, O Estado de S. Paulo, Rádio Eldorado, CNN, Rádio NovaBrasil FM e Portal Terra. Os seis veículos se juntaram em pool para realizar debates presidenciais para as eleições deste ano. O confronto entre candidatos no primeiro turno está marcado para o dia 24 de setembro, às 19 horas.

As regras foram aprovadas pelos integrantes das campanhas de todos os candidatos representados no encontro: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes, (PDT), Simone Tebet (MDB) Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo).

As equipes de Lula e Bolsonaro, favoritos na corrida presidencial, informaram que, em tese, há disposição de seus candidatos em participar de um debate em pool, o que atende às expectativas de suas respectivas campanhas. Mas os representantes dos dois favoritos pediram mais tempo para uma confirmação definitiva sobre a participação. Ciro, Tebet, Thronicke e D’Ávila já se comprometeram a participar do confronto.

O debate terá quatro blocos e contará com a mediação do jornalista Carlos Nascimento, com transmissão ao vivo pelos veículos que integram o pool. Seis jornalistas, representando cada um dos veículos patrocinadores do encontro, farão perguntas nos blocos 2 e 4. Nos demais, os candidatos farão perguntas entre si, seguindo ordem de sorteio.

