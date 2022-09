Campanha de Lula sabia desde março sobre o debate em pool deste sábado

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informada ainda em março deste ano sobre a formação de um pool de veículos de comunicação para a realização do debate que acontece neste sábado. Na época, o time petista, assim como todas as campanhas presidenciais convidadas, foram informados sobre a parceria firmada originalmente entre VEJA, SBT, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, assim como sobre as datas escolhidas para a realização dos confrontos do primeiro e do segundo turno.

Hoje, em Minas Gerais, Lula afirmou que não participará do evento, em parte, porque teria havido uma demora na formação de um pool, conforme solicitação feita por sua campanha. No fim de julho deste ano, quase dois meses antes da data do debate, a campanha petista também foi informada da ampliação do pool, com a entrada da CNN Brasil e do Terra.

Confira a nota emitida pelo pool de veículos de comunicação:

O pool de veículos de comunicação formado por SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado e Veja recebeu com surpresa nesta sexta-feira a declaração dada à imprensa pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para justificar a decisão de se ausentar do debate que será realizado amanhã, 24, às 18h15.

Diferentemente do que foi declarado pelo candidato, a formação do pool deu-se antes mesmo da sugestão feita por sua campanha, com a parceria firmada originalmente entre SBT, VEJA, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, ainda em março deste ano.

Em 22 de março, os quatro grupos enviaram formalmente email às campanhas presidenciais, comunicando a realização do debate e informando as datas escolhidas para os confrontos do primeiro e do segundo turno.

E, em 28 do mesmo mês, foi realizada a primeira reunião presencial com representantes dos candidatos convidados. A campanha de Lula esteve presente em tal reunião, assim como em todas as demais reuniões convocadas para discutir os detalhes e regras do debate.

O pool já existente foi ampliado posteriormente, com a entrada do Terra e da CNN Brasil, conforme anúncio feito em 29 de julho. Portanto, quase dois meses antes da data do debate.

O pool lamenta a decisão do candidato de não participar, por entender que o debate é um dos mais importantes instrumentos para fomentar a democracia e ajudar o eleitor na hora do voto.

