Bolsonaro parece ter conseguido o que queria com indulto a Daniel Silveira

O presidente Jair Bolsonaro parece ter conseguido o que queria ao conceder um indulto individual ao deputado Daniel Silveira. Além de alimentar o embate entre o governo e o Supremo Tribunal Federal (STF), o perdão dado pelo presidente também serviu para animar a tropa de choque bolsonarista no Congresso. Com direito a projeto de lei propondo uma anistia a outros aliados do presidente que tenham cometido crimes políticos.

O ex-presidente Lula também rompeu o silencio em relação ao assunto e disse que Bolsonaro foi “estupido” por conceder o indulto. Mas Lula disse que não tinha comentado o assunto até então porque isso daria a Bolsonaro justamente o que ele queria. Os desdobramentos do indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira e a entrevista de Simone Tebet ao Amarelas On Air são os temas do Giro VEJA.

