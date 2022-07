Agora em ofensiva internacional, Bolsonaro ataca de novo a urna eletrônica

Num movimento para manter mobilizada sua base eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro repetiu a embaixadores seus sucessivos ataques à segurança da urna eletrônica e do processo eleitoral. Como esperado, a convocação dos representantes estrangeiros para uma “apresentação técnica” no Palácio da Alvorada transformou-se em palco para que o presidente questionasse mais uma vez a legitimidade do sistema e fizesse críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro teve outra aparição no debate internacional. O presidente da Rússia, Volodymyr Zelensky, foi para as redes sociais para comentar a conversa que teve hoje por telefone com o presidente brasileiro. O encontro de Bolsonaro com embaixadores e o telefonema com o presidente ucraniano são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

