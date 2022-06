A polêmica decisão de Nunes Marques e a crise interna no STF

A decisão do ministro Kássio Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado bolsonarista Fernando Francischini (UNIÃO-PR), acirrou as tensões dentro do Supremo Tribunal Federal (STF). Nunes Marques suspendeu decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que puniu os parlamentares por difundir fake news a respeito da urna eletrônica e do sistema eleitoral. A reação de ministros nos bastidores é forte. Principalmente porque Nunes Marques ter derrubado monocraticamente uma decisão colegiada do TSE. E pelo fato de sua posição ser vista internamente como um gesto para agradar ao presidente Jair Bolsonaro. A polêmica entre os magistrados do Supremo e a capa de VEJA sobre a importância do processo de privatizações no Brasil são temas do Giro VEJA.

