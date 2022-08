A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, assina um novo parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo o arquivamento do inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro pelo vazamento de informações sigilosas. O caso é aquele em que Bolsonaro foi para as redes sociais e divulgou detalhes sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (STF), como parte de sua ofensiva contra o sistema eleitoral. Esta não é a primeira tentativa da PGR de encerrar a apuração, que segue em andamento sob comando do relator do processo no STF, o ministro Alexandre de Moraes. A nova tentativa da PGR de blindar Bolsonaro e as negociações da corrida eleitoral são temas do Giro VEJA.

