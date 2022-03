A nova pesquisa BTG/FSB e o tamanho do desafio da terceira via

A nova pesquisa BTG/FSB, divulgada nesta segunda-feira, ajuda a confirmar o cenário de polarização da corrida presidencial. Com o ex-presidente Lula atingindo 43% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro com 29%, fica exposto o tamanho do desafio que se apresenta aos candidatos que tentam se firmar como terceira via. A nova pesquisa BTG/FSB e os sinais de Bolsonaro sobre seu vice na corrida presidencial são os temas do Giro VEJA.