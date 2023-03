A hora de Bento Albuquerque falar sobre as joias da Arábia

A linha de defesa adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no episódio das joias presenteadas pela Arábia Saudita traz muita dor de cabeça para o ex-ministro Bento Albuquerque. Pela teoria lançada pela tropa bolsonarista, nem o ex-presidente e nem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teriam ciência do destino dado ao pacote de joias femininas retido no aeroporto, com valor estimado de R$ 16,5 milhões.

Tudo no relato de Bolsonaro terceiriza a culpa para o ex-ministro. Albuquerque e seu ex-assessor Marcos Soeiro terão a oportunidade vestir a carapuça ou explicar a tentativa de ingressar no País com as joias em questão. Os dois foram intimados pela Polícia Federal a prestar depoimento, o que deve acontecer ainda nesta quinta-feira.

