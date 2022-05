A desistência de Doria e a reorganização da terceira via

A notícia da desistência do ex-governador João Doria (PSDB) da corrida presidencial desencadeou nesta segunda-feira um processo de reorganização dentro da chamada terceira via. Mesmo impulsionada pela saída de Doria, a senadora Simone Tebet (MDB) ainda não tem garantia de que será a cabeça de chapa de uma aliança que reúna PSDB, MDB e Cidadania. O novo cenário reacendeu imediatamente dentro do PSDB o movimento de apoiadores do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite. E há até mesmo quem avalie que o grupo agora teria mais chances de atrair Ciro Gomes (PDT) para um acordo. Os desdobramentos da saída de Doria da corrida presidencial e o encontro do ex-presidente Lula com partidos aliados são os temas do Giro VEJA desta segunda.

