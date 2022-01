A cereja no bolo de casamento de Bolsonaro com o Centrão

O presidente Jair Bolsonaro decidiu dar ao ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, a palavra final a respeito de várias questões relacionadas à gestão do Orçamento da União. A decisão, prevista em decreto publicado nesta quinta-feira, limita a autonomia da equipe econômica. Além disso, reforça o peso político do PP, partido do ministro, no projeto do governo para o ano eleitoral. O decreto que altera a gestão do Orçamento e a chegada das vacinas da Pfizer para crianças ao Brasil são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.