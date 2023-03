Primeira edição do “Encontrinho” vai discutir temas ligados à cannabis

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A loja 3º Mundo Lifestyle, localizada no Beco do Batman, em São Paulo, e com foco na cultura urbana, receberá a primeira edição do Encontrinho neste domingo (12), a partir das 13h. O evento reunirá um painel 100% feminino de palestrantes para discutir temas ligados ao universo da cannabis. A entrada é gratuita.

A jornalista Danila Moura, responsável pela página MeuWeediário, diário canábico com conteúdo feito por neuro divergente, e a fitoterapeuta Nanda Amado (da FitoBemTeVi) são as idealizadoras do projeto e serão responsáveis por mediar as conversas no domingo.

A programação aborda temas como proibicionismo, saúde feminina, tratamentos canábicos e empreendedorismo no setor, com convidadas como Damaris Ribeiro, head de inovação da The Green Hub, e a advogada Cecilia Galício, entre outras. Ao final do encontro, será possível fazer networking com as convidadas e as participantes.

Confira a programação completa:

14h – Consequências do proibicionismo: Lei de Drogas, redução de danos e acesso à saúde pública. Com Cecilia Galício, advogada da Rede Reforma;

15h – Saúde feminina, ginecologia e novas perspectivas de cura com cannabis. Com Elaine Joyce, fisioterapeuta, Mari Prado, ginecologista, e Laura Afiba. CEO da Neta de Francisca;

16h – Saúde mental: preconceito, luta antimanicomial e tratamentos canábicos. Com Lih Vitória, biomédica, e Mariana Coronato Fernandes, enfermeira integrante do Coletivo Livre Nacional de Mulheres e Saúde Antimanicomial;

17h – Os desafios de hempreender e trabalhar no mercado canábico. Finaliza com weedworking. Com Damaris Ribeiro, head de inovação da The Green Hub, e Poliana Rodrigues, fundadora da Floyou

18h – Networking

