Os ganhos milionários dos Estados americanos que legalizaram a maconha

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Início de 2023 e diversos Estados norte-americanos estão divulgando o balanço do mercado legal de cannabis. E os resultados são surpreendentes, mostrando o enorme potencial do setor.

O melhor resultado registrado até agora vem de Massachusetts. De acordo com a Comissão de Controle de Cannabis (CCC), a venda de produtos e medicamentos atingiu US$ 1,42 bilhão entre 1º de janeiro e 18 de dezembro de 2022. O uso adulto foi liberado em novembro de 2018 e desde então o Estado já registrou US$ 3,9 bilhões em vendas. O primeiro bilhão foi alcançado em outubro de 2020, e desde então o avanço tem sido rápido.

Outros mercados também tiveram bom desempenho. Montana, por exemplo, registrou US$ 200 milhões em vendas no primeiro ano de legalização do mercado de uso recreativo. Outros US$ 93 milhões foram contabilizados na venda de medicamentos. A legalização foi colocada em votação em 2020, e a medida foi colocada em prática no ano seguinte. Inicialmente, apenas medicamentos foram autorizados. A liberação de outros produtos veio em 2022.

No Novo México, apenas em dezembro foram arrecadados US$ 40 milhões em vendas de cannabis. Apenas produtos para uso adulto foram responsáveis por US$ 28 milhões, um recorde para o Estado. Em Nova Jersey, o terceiro trimestre, entre julho e setembro de 2022, foi responsável por uma arrecadação de mais de US$ 113 milhões.

São apenas alguns dos resultados que estão sendo divulgados. Mas mostram como há uma grande demanda dos consumidores, e como o setor pode ser rentável. Um mercado legal promove maior segurança dos produtos e ainda gera arrecadação em impostos.

