Fundador dos sorvetes Ben&Jerry’s lança marca de cannabis com foco social

O empresário Ben Cohen, um dos fundadores da marca de sorvetes Ben & Jerry’s, anunciou o lançamento de uma nova marca de produtos à base de cannabis, a BEN’S BEST BLNZ, ou B3. O grande diferencial da nova companhia é que 100% do lucro obtido em vendas será revertido para empreendedores negros do setor da cannabis e grupos que lutam pela reforma do sistema carcerário americano.

O portfólio inicial será composto por baseados já prontos, flores in natura e vapes de resina de espectro total. Segundo Cohen, o foco da proposta é oferecer produtos de alta qualidade, com embalagens de design que remeta a manifestações de justiça social.

De acordo com a empresa, 80% do lucro será revertido para empresários negros envolvidos com o setor da cannabis, por meio de uma parceria com a ONG NuLeaf Project, fundada por empreendedores negros. Os outros 20% serão divididos entre os grupos Vermont Racial Justice Alliance e Last Prisoner Project. Ambos buscam a reforma do sistema de justiça americano e querem evitar que pessoas condenadas por crimes não-violentos ligados à cannabis não sejam enviados para a prisão.

Além disso, a empresa criou um fundo de empréstimo a juros baixos para empreendedores de cannabis negros, indígenas e membros de outras minorias.

“Sou empreendedor e vi uma oportunidade de negócio para preencher um vazio no mercado. Tenho a sorte de não precisar de mais dinheiro, então decidi constituir uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é ajudar a corrigir os erros da Guerra às Drogas”, afirmou Ben Cohen em entrevista ao site High Times. “Há muitas pessoas que são motivadas por outras coisas além do dinheiro. Alguns de nós são motivados pela justiça”, concluiu.