Estudo aponta para benefícios da cannabis no tratamento de insônia

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Um levantamento recente feito nos Estados Unidos e divulgado aqui, no Cannabiz, apontou que a insônia é um dos principais sintomas que vem sendo tratados com medicamentos à base de cannabis. Agora, um novo estudo publicado no períodico científico Journal of Sleep Research aponta que a erva, de fato, é eficiente no tratamento, além de ser bem tolerada pelo organismo dos pacientes analisados.

A pesquisa foi conduzida por profissionais do Instituto Nacional de Medicina Integrativa em Melbourne, na Austrália, entre maio de 2020 e maio de 2021, com 29 pacientes. Alguns receberam placebo, e outros foram medicados com óleo de cannabis. O extrato usado continha 10mg de THC e 15mg de CBD por mililitro, além de outros canabinóides e terpenos naturais.

Os resultados apontam que 80% dos participantes tiveram melhora na qualidade do sono, e 60% dos pacientes deixaram de receber um diagnóstico clínico de insônia crônica após o tratamento. Quatro dos participantes, ou 14%, não tiveram nenhum efeito colateral, enquanto 24 (83%) tiveram efeitos colaterais menores, como boca seca, diarréia, náusea e vertigem.

Embora a amostra seja pequena, o estudo aponta para os benefícios do tratamento de insônia com a cannabis. “Estudos de longo prazo são necessários para avaliar se a ingestão crônica de cannabis medicinal pode restaurar o ritmo circadiano natural sem a necessidade de ingestão contínua de cannabis”, disseram os pesquisadores.

A insônia, caracterizada pela dificuldade em adormecer e permanecer dormindo é um distúrbio comum que afeta cerca de 30% da população mundial.